Суд по делу убийства Фарион 26 февраля — Зинченко раскритиковал дочь языковеда

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в среду, 26 февраля, началось очередное судебное заседание по убийству языковеда Ирины Фарион. Обвиняемый Вячеслав Зинченко резко высказался в сторону дочери Ирины Фарион, заявив, что она тратила большие средства на отдых.

Об этом Вячеслав Зинченко рассказал корреспонденту Новини.LIVE.

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Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, во время своего выступления отметил, по его словам, "непоследовательность" ее позиции. Он заявил, что его не удовлетворяет тот факт, что, по его словам, Фарион одновременно утверждала, что тратит все средства на помощь фронту, но при этом поехала за границу за 150 тысяч гривен.

"Я просил задать вопрос потерпевшей, указывая на невероятную непоследовательность ее позиции. То есть одновременно она говорит о том, что она все до копейки тратит на фронт, все делает для победы, и одновременно едет за границу за 150 тысяч гривен. То есть меня что не удовлетворяет в ее позиции? Я не имею ничего против того, что кто-то тратит свои деньги, как ему заблагорассудится. Никаких вопросов к этому. Я лишь указывал на невероятную непоследовательность позиции в том, что одновременно человек говорит, что он делает все для победы, и одновременно едет на отдых за 150 тысяч гривен", — заявил Зинченко.

Кроме того, Зинченко заявил, что сейчас он доволен мерами безопасности и чувствует себя в безопасности, находясь в камере.

Он добавил, что к нему прислушались, и выразил благодарность начальнику СИЗО.

Напомним, во Львове во время прошлого судебного заседания по делу убийства Ирины Фарион адвокат обвиняемого заявил, что проконсультировался с искусственным интеллектом относительно вероятности подделки фото и видео, где якобы зафиксировали Вячеслава Зинченко.

Также прокурор заявил, что узнал новые детали о Вячеславе Зинченко и его отношении к Ирине Фарион.