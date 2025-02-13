Вбивство Ірини Фаріон — з'явилися нові деталі справи

Засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Під час засідання суду у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон прокурор заявив, що у головного підозрюваного В'ячеслава Зінченка була особиста неприязнь до вбитої. Це з'явилося у підсудного під впливом інформації про нібито дискримінацію російськомовних.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Зазначається, що у Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон. Прокурор заявив, що ця неприязнь у підсудного народилася під впливом інформації про нібито дискримінацію українців, які спілкуються російською, у неонацистських каналах.

Водночас В'ячеслав Зінченко заявив, що своєї вини не визнає.

Він також повідомив, що відмовляється давати покази на даному етапі розслідування, але надалі свідчитиме в суді.

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання В'ячеслав Зінченко прийшов у касці та бронежилеті. Також йому посилили охорону.

Під час суду він також висунув умову і вимагає бути в камері одному.

На засідання прийшли друзі підозрюваного та його матір, але її не пустили на слухання. Жінка зможе побачити сина лише у перерві.