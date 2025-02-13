Матір В'ячеслава Зінченка не впустили до зали суду у Львові

Судове засідання у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сьогодні, 13 лютого, на судовому засіданні у справі про вбивство Ірини Фаріон матір підсудного В'ячеслава Зінченка не допустили до зали суду. Вона зможе побачити сина лише під час перерви в судовому процесі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Матір В'ячеслава Зінченка, який наразі є підозрюваним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, не впустили до зали суду.

Через це друзі Зінченка організували для нього відеозв’язок із матір’ю, щоб вона могла поспілкуватися з ним хоча б у такий спосіб. Причини обмежень щодо її присутності в залі офіційно не коментуються, однак справа перебуває під особливим контролем правоохоронців, а сам підсудний перебуває під посиленою охороною.

Сам В'ячеслав Зінченко подав клопотання, щоб він був один в камері і вимагає зустрічі з батьком, а також можливості з ним говорити телефону.

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого розпочалося чергове судове засідання по справі вбивства Ірини Фаріон.

Раніше донька мовознавиці Софія Особа заявляла, що її матір, Ірину Фаріон, хотіли вбити раніше.