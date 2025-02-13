Мать Вячеслава Зинченко не впустили в зал суда во Львове

Судебное заседание во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сегодня, 12 февраля, на судебном заседании по делу об убийстве Ирины Фарион мать подсудимого Вячеслава Зинченко не допустили в зал суда. Она сможет увидеть сына только во время перерыва в судебном процессе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Мать Вячеслава Зинченко, который сейчас является подозреваемым в убийстве языковеда Ирины Фарион, не впустили в зал суда.

Поэтому друзья Зинченко организовали для него видеосвязь с матерью, чтобы она могла пообщаться с ним хотя бы таким образом. Причины ограничений по ее присутствию в зале официально не комментируются, однако дело находится под особым контролем правоохранителей, а сам подсудимый находится под усиленной охраной.

Сам Вячеслав Зинченко подал ходатайство, чтобы он был один в камере и требует встречи с отцом, а также возможности с ним говорить по телефону.

Напомним, сегодня, 13 февраля началось очередное судебное заседание по делу убийства Ирины Фарион.

Ранее дочь языковеда София Особа заявляла, что ее мать, Ирину Фарион, хотели убить раньше.