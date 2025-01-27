Вбивство Ірини Фаріон — донька розкрила нові подробиці

Cофія Семчишин. Фото: lviv.ua

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла, що її матір хотіли вбити ще 17 липня. У той день підозрюваний ходив біля будинку мовознавиці, але "не встиг".

Про це Софія Семчишин написала у Telegram.

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Софія Семчишин стверджує, що Ірину Фаріон хотіли вбити ще 17 липня — за два дні до її смерті, але вона швидко увійшла до під'їзду. Вона показала відео з камер відеоспостереження, де ймовірному вбивці начебто не вдається виконати задум.

"Мама поверталась о 17:13 з останнього запису "Гену українців" на каналі НТА. А ти шастав там на Масарика і своїми ногами перебирав, в дурному одязі був при температурі 30 градусів спеки та свої рукавиці вдягав. Тепер тобі буде Божа кара", — написала донька мовознавиці.

Вона звернулася до підозрюваного і заявила, що наступний його день народження буде у в'язниці і таких днів буде ще багато.

Нагадаємо, 19 липня підозрюваний підстеріг Ірину Фаріон у дворі її будинку у Львові та вистрілив їй у голову. За кілька годин після поранення мовознавиця померла у лікарні.

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