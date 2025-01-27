Убийство Ирины Фарион — дочь раскрыла новые подробности

София Семчишин. Фото: lviv.ua

Дочь Ирины Фарион София Семчишин рассказала, что ее мать хотели убить еще 17 июля. В тот день подозреваемый ходил возле дома языковеда, но "не успел".

Об этом София Семчишин написала в Telegram.

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София Семчишин утверждает, что Ирину Фарион хотели убить еще 17 июля — за два дня до ее смерти, но она быстро вошла в подъезд. Она показала видео с камер видеонаблюдения, где вероятному убийце якобы не удается выполнить замысел.

"Мама возвращалась в 17:13 с последней записи "Гена украинцев" на канале НТА. А ты шастал там на Масарика и своими ногами перебирал, в глупой одежде был при температуре 30 градусов жары и свои перчатки надевал. Теперь тебе будет Божья кара", — написала дочь языковеда.

Она обратилась к подозреваемому и заявила, что следующий его день рождения будет в тюрьме и таких дней будет еще много.

Напомним, 19 июля подозреваемый подстерег Ирину Фарион во дворе ее дома во Львове и выстрелил ей в голову. Через несколько часов после ранения языковед умерла в больнице.

После изменения подозрения Вячеслава Зинченко подозревают в умышленном убийстве.

Недавно в полиции выяснили новые детали подготовки к убийству общественного деятеля. Отмечается, что подозреваемый потратил на подготовку около 20 тысяч гривен.