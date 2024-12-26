Вбивство Ірини Фаріон — Зінченку загрожує довічне ув'язнення

В'ячеслав Зінченко в суді. Фото: Нацполіція

У Львові прокурори завершили досудове розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон та скерували до суду обвинувальний акт. Відомо, що В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину.

Про це повідомили пресслужби Львівської обласної прокуратури та Нацполіції у четвер, 26 грудня.

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"На підставі зібраних доказів дії обвинуваченого перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, та придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу", — йдеться у повідомленні.

В'ячеслав Зінченко. Фото: t.me/lvivoblprok

Слідство встановило, що 19 липня цього року обвинувачений з відстані близько двох метрів вистрелив у Фаріон з пістолета. Після цього він втік з місця події.

Внаслідок проникаючого вогнепального поранення у голову жінка померла в лікарні.

Крім того, правоохоронці встановили, що 18-річний Зінченко у 2022 році став учасником групи в одному з месенджерів, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

Також цього року він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

"Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність — через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки", — додали в Нацполіції.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 грудня у Львові суд не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Зінченка. Він залишився під вартою без можливості внесення застави.

Також його адвокат заявив, що слідство направлено на те, щоб довести вину саме Зінченка, а не знайти справжнього вбивцю.