Вбивство Фаріон — адвокат заявив, що Зінченко опинився не в тому місці, не в той час

Зінченко опинився не в тому місці, не в той час, — адвокат
У Львові суд розпочав розгляд апеляційної скарги адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Хлопець опинився на лаві підсудних через невдалий збіг обставин.
Про це заявив адвокат обвинуваченого у четвер, 5 грудня.
Суд у справі Фаріон
За словами адвоката Немировського, слідство направлено на те, щоб довести вину саме Зінченка, а не знайти справжнього вбивцю. Він пояснив, що хлопець став обвинуваченим через збіг обставин.
"На сьогодні я більш менш розумію, яким чином Зінченко був призначений підозрюваним по цій справі. Він гуляв із телефоном у неправильному місці в неправильний час", — заявив адвокат.
Поки суд пішов на 10-хвилинну перерву, мама підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка та її подруги підтримували підсудного. Вони говорили хлопцеві про те, що люблять його.
Нагадаємо, у листопаді підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід. Суд залишив його під вартою до 12 січня.
Мати В'ячеслава Зінченка звернулась у залі суду до сина. Вона попросила хлопця берегти себе.
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