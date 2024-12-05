Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Зінченко опинився не в тому місці, не в той час, — адвокат arrow

Зінченко опинився не в тому місці, не в той час, — адвокат

5 грудня 2024 14:11
Ольга Антоновська - редактор
Вбивство Фаріон — адвокат заявив, що Зінченко опинився не в тому місці, не в той час
Обвинувачений у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

У Львові суд розпочав розгляд апеляційної скарги адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Хлопець опинився на лаві підсудних через невдалий збіг обставин.

Про це заявив адвокат обвинуваченого у четвер, 5 грудня.

Читайте також:

Суд у справі Фаріон

За словами адвоката Немировського, слідство направлено на те, щоб довести вину саме Зінченка, а не знайти справжнього вбивцю. Він пояснив, що хлопець став обвинуваченим через збіг обставин.

"На сьогодні я більш менш розумію, яким чином Зінченко був призначений підозрюваним по цій справі. Він гуляв із телефоном у неправильному місці в неправильний час", — заявив адвокат.

Поки суд пішов на 10-хвилинну перерву, мама підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка та її подруги підтримували підсудного. Вони говорили хлопцеві про те, що люблять його.

Нагадаємо, у листопаді підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід. Суд залишив його під вартою до 12 січня.

Мати В'ячеслава Зінченка звернулась у залі суду до сина. Вона попросила хлопця берегти себе.

суд вбивство Львів прокурори адвокат Ірина Фаріон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:16 Як впоратися з панікою — заспокоєння через техніку "заземлення"

14:11 Зінченко опинився не в тому місці, не в той час, — адвокат

14:09 Лубінець пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном

14:05 Посилки за кордон — які ціни в Укрпошті та Новій пошті

13:57 В Одесі виділили 250 млн військовим — що закуплять

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:52 Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує

13:43 Трибунал проти Росії — Зеленський закликав світ до дій

13:40 Кулеба здобув нову посаду у Гарварді — чим він буде займатися

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

13:29 Ялинка придбана у “чорних лісорубів” — який штраф можна отримати

14:16 Як впоратися з панікою — заспокоєння через техніку "заземлення"

14:11 Зінченко опинився не в тому місці, не в той час, — адвокат

14:09 Лубінець пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном

14:05 Посилки за кордон — які ціни в Укрпошті та Новій пошті

13:57 В Одесі виділили 250 млн військовим — що закуплять

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:52 Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує

13:43 Трибунал проти Росії — Зеленський закликав світ до дій

13:40 Кулеба здобув нову посаду у Гарварді — чим він буде займатися

13:29 Ялинка придбана у “чорних лісорубів” — який штраф можна отримати

13:29 Одесу відвідав легендарний спортсмен Гашек — мета візиту

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК