Засідання у справі Фаріон — мати підозрюваного звернулася до сина

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон В'ячеслава Зінченка. Фото: Новини.LIVE

У суді Львова розпочалося засідання щодо продовження запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка. Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон намагалася поговорити з сином.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який перебуває на судовому засіданні у середу, 13 листопада.

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У середу, 13 листопада, у Галицькому суді Львова розпочалося засідання щодо продовження запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Мати підозрюваного намагалася поговорити із сином у залі суду.

"Бережи себе, ми з тобою!" — сказала жінка, коли проходила біля В'ячеслава.

Нагадаємо, що на одному із попередніх судових засідань, яке проходило 19 вересня, суд продовжив арешт В'ячеслава Зінченка до 17 листопада.

Також було продовжено строк досудового розслідування у справі про вбивство ще на шість місяців — до 26 січня 2025 року.

Останнє судове засідання над підозрюваним відбулося 8 жовтня. Тоді адвокати Зінченка просили суд змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Проте у Галицькому суді Львова 13 листопада все ж продовжили запобіжний захід В'ячеслава Зінченка — під вартою він буде до 12 січня.