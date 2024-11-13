Вбивство Ірини Фаріон — у Львові прокурори вимагають продовжити запобіжний захід Зінченку

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові у середу, 13 листопада, розпочалося судове засідання по справі вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваному В'ячеславу Зінченку хочуть продовжити запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з залу суду.

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У Галицькому суді Львова прокурори вимагають продовжити запобіжний захід для підсудного. Вони наполягають на триманні його під вартою протягом наступних 60 діб.

Нагадаємо, у справі щодо вбивства Фаріон з'явилися нові обставини. Правоохоронці отримали дозвіл на доступ до 291 номера мобільних операторів у межах кримінального провадження.

Також під час судового засідання 19 вересня адвокат Ігор Сулима, який представляє підозрюваного у вбивстві Фаріон, повідомив, що Зінченко хвилюється за своє життя.