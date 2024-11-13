Убийство Ирины Фарион — во Львове прокуроры требуют продлить меру пресечения Зинченко

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 13 ноября, началось судебное по делу убийства Ирины Фарион. Подозреваемому Вячеславу Зинченко хотят продлить меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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В Галицком суде Львова прокуроры требуют продлить меру пресечения для подсудимого. Они настаивают на содержании его под стражей в течение следующих 60 суток.

Напомним, по делу об убийстве Фарион появились новые обстоятельства. Правоохранители получили разрешение на доступ к 291 номеру мобильных операторов в рамках уголовного производства.

Также во время судебного заседания 19 сентября адвокат Игорь Сулима, представляющий подозреваемого в убийстве Фарион, сообщил, что Зинченко переживает за свою жизнь.