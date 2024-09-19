Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон заявив про погрози підсудному

Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон — Ігор Сулима — заявив, що В'ячеслав Зінченко боїться за своє життя. За його словами, йому погрожують.

Про це Ігор Сулима сказав в коментарі Новини.LIVE у четвер, 19 вересня.

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Погрози В'ячеславу Зінченку

"Якщо він каже, що боїться за своє життя, отже, має на це підстави", — заявив Сулима.

Він розповів, що його підсудний хвилюється за своє життя. Зінченко повідомив, що чув погрози, зокрема, від доньки Ірини Фаріон.

Адвокат підозрюваного заявив, що вимагатиме відводу судді та подаватиме скаргу у випадку, якщо запобіжний захід офіційно продовжать.

Зазначимо, що Галицький районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести застав підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Суд продовжив арешт до 17 листопада.

Також було продовжено строк досудового розслідування у справі про вбивство ще на шість місяців — до 26 січня 2025 року.