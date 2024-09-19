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Вбивство Ірини Фаріон — мати підозрюваного Зінченка дала коментар

19 вересня 2024 14:40
Галина Шподарева - редактор
Матір підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка дала коментар
Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

На суді з продовження міри запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку матір підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон звернулася до доньки мовознавиці. Також Олена Зінченко заявила, що її син не винен. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду у четвер, 19 вересня.

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Матір підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка приїхала на суд до Львова. У коментарі Новини.LIVE вона повідомила, що переконана, що син не винен.

"Мій син не винен, я хочу, щоб він повернувся додому", — заявила Олена Зінченко. 

Також мати підозрюваного звернулася до доньки Ірини Фаріон з прохання не розмовляти з її сином та не чинити таким чином тиск. 

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