Матір підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка дала коментар

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

На суді з продовження міри запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку матір підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон звернулася до доньки мовознавиці. Також Олена Зінченко заявила, що її син не винен.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду у четвер, 19 вересня.

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Матір підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка приїхала на суд до Львова. У коментарі Новини.LIVE вона повідомила, що переконана, що син не винен.

"Мій син не винен, я хочу, щоб він повернувся додому", — заявила Олена Зінченко.

Також мати підозрюваного звернулася до доньки Ірини Фаріон з прохання не розмовляти з її сином та не чинити таким чином тиск.