Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко дала комментарий

Убийство Ирины Фарион — мать подозреваемого Зинченко дала комментарий
19 сентября 2024 14:40
Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE
На суде по продлению меры пресечения Вячеславу Зинченко мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион обратилась к дочери языковеда. Также Елена Зинченко заявила, что ее сын не виноват.
Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE из зала суда в четверг, 19 сентября.
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Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко приехала на суд во Львов. В комментарии Новини.LIVE она сообщила, что убеждена, что сын не виноват.
"Мой сын не виноват, я хочу, чтобы он вернулся домой", — заявила Елена Зинченко.
Также мать подозреваемого обратилась к дочери Ирине Фарион по просьбе не разговаривать с ее сыном и не оказывать таким образом давление.
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