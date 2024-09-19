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Подозреваемого в убийстве Фарион оставили под стражей

19 сентября 2024 14:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Подозреваемый в убийстве Фарион Зинченко остается под стражей
Подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в четверг, 19 сентября, прошло судебное заседание по делу убийства Ирины Фарион. Суд принял решение о продлении содержания подозреваемого Вячеслава Зинченко под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По решению суда Вячеслав Зинченко остается под стражей до 26 января 2025 года. Меру пресечения продлили.

Также подозреваемый заявлял, что "боится за свою жизнь", поэтому просил продлить меру пресечения.

"Если со мной что-нибудь произойдет, то я не хотел себя убивать", — сказал Зинченко.

Отметим, что дочь языковеда София Семчишин требует пожизненного заключения для убийцы матери.

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