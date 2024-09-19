Суд по делу Фарион — подозреваемый Вячеслав Зинченко дал комментарий

Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове продолжается судебное заседание по продлению меры пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Судьи пошли в совещательную комнату.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда у четверг, 19 сентября.

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Как сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко хочет, чтобы ему продлили меру пресечения.

"Если со мной что-то произойдет — то знайте, что мне помогли. Я прошу суд продлить мне меру пресечения", — заявил Зинченко.

Во время суда дочь Фарион подошла к подсудимому с фото матери и сказала: "Пусть посмотрит, не отворачивается".

Тем временем судьи отправились в совещательную комнату.