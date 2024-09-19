Вбивство Фаріон — у Львові триває суд щодо продовження запобіжного заходу Зінченку

Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Галицькому районному суді у Львові 19 вересня розпочалося судове засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Сам обвинувачений заявляв, що "боїться за своє життя".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Як відомо, сьогодні спливає 60-денний термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві мовознавиці. Відповідно, сьогоднішнє засідання стосується продовження запобіжного заходу підозрюваному.

На суді особисто присутній підозрюваний В'ячеслав Зінченко.

Також на засідання є донька загиблої мовознавиця Софія Семчишин. Вона вимагає довічного ув'язнення для вбивці своєї матері.

Також на суді присутня матір підозрюваного та його адвокат, який після початку судового засідання подав клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто "дружні стосунки із донькою Ірини Фаріон". Суд пішов до нарадчої кімнати.

Матір Зінченка на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Зінченка на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE

Крім того, Зінченко сказав, що він хоче, щоб йому продовжили запобіжний захід.

"Якщо зі мною щось станеться, то я не хотів себе вбивати", — додав підозрюваний.

Він наголосив, що такі побоювання пов'язані з тим, що його переведуть в СІЗО.