Убийство Фарион — во Львове продолжается суд по продолжению меры пресечения Зинченко

Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В Галицком районном суде во Львове 19 сентября началось судебное заседание по продолжению меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Сам обвиняемый заявлял, что "боится за свою жизнь".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Как известно, сегодня истекает 60-дневный срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве языковеда. Соответственно сегодняшнее заседание касается продолжения меры пресечения подозреваемому.

На суде лично присутствует подозреваемый Вячеслав Зинченко.

Также на заседании есть дочь погибшего языковеда София Семчишин. Она требует пожизненного заключения для убийцы своей матери.

Также на суде присутствует мать подозреваемого и его адвокат, который после начала судебного заседания подал ходатайство об отводе двух прокуроров по делу из-за якобы "дружеских отношений с дочерью Ирины Фарион". Суд пошел в совещательную комнату.

Мать Зинченко на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Зинченко на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, Зинченко сказал, что он хочет, чтобы ему продлили меру пресечения.

"Если со мной что-нибудь произойдет, то я не хотел себя убивать", — добавил подозреваемый.

Он подчеркнул, что такие опасения связаны с тем, что его переведут в СИЗО.