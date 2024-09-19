Суд у справі Фаріон — підозрюваний В’ячеслав Зінченко дав коментар

Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває судове засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Судді пішли у нарадчу кімнату.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду у четвер, 19 вересня.

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Продовження запобіжного заходу В’ячеславу Зінченку

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко хоче, щоб йому продовжили запобіжний захід.

"Якщо зі мною щось станеться — то знайте, що мені допомогли. Я прошу суд продовжити мені запобіжний захід", — заявив Зінченко.

Під час суду донька Фаріон підійшла до підсудного з фото матері та сказала: "Хай подивиться, не відвертається".

Тим часом судді пішли у дорадчу кімнату.