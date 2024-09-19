Підозрюваний у вбивстві Фаріон Зінченко залишається під вартою

Підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові у четвер, 19 вересня, відбулося судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Суд ухвалив рішення про продовження тримання підозрюваного В'ячеслава Зінченка під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За рішенням суду, В'ячеслав Зінченко залишається під вартою до 26 січня 2025 року. Запобіжний захід продовжили.

Також підозрюваний заявляв, що "боїться за своє життя", тому просив продовжити запобіжний захід.

"Якщо зі мною щось станеться, то я не хотів себе вбивати", — сказав Зінченко.

Зазначимо, що донька мовознавиці Софія Семчишин вимагає довічного ув'язнення для вбивці матері.