Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион заявил об угрозах подсудимому

Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион — Игорь Сулима — заявил, что Вячеслав Зинченко боится за свою жизнь. По его словам, ему угрожают.

Об этом Игорь Сулима сказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 19 сентября.

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"Если он говорит, что боится за свою жизнь, значит, имеет на это основания", — заявил Сулима.

Он рассказал, что его подсудимый переживает за свою жизнь. Зинченко сообщил, что слышал угрозы, в частности, от дочери Ирины Фарион.

Адвокат подозреваемого заявил, что потребует отвода судьи и будет подавать жалобу в случае, если мера пресечения официально будет продолжена.

Отметим, что Галицкий районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Суд продлил арест до 17 ноября.

Также продлен срок досудебного расследования по делу об убийстве еще на шесть месяцев — до 26 января 2025 года.