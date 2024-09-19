Убийство Ирины Фарион — суд продлил подозреваемому содержание под стражей

Заседание суда по делу убийства Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Галицкий районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Суд продлил арест до 17 ноября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения до 17 ноября без возможности внести залог.

Также суд продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Ирины Фарион еще на шесть месяцев — до 26 января 2025 года.

В то же время подозреваемый заявил, что "боится за свою жизнь", поэтому просил продлить меру пресечения.

"Если со мной что-нибудь произойдет, то я не хотел себя убивать", — сказал Зинченко.

В то же время, его адвокат Игорь Сулима подчеркнул, что его подсудимый волнуется за свою жизнь, поскольку слышал угрозы, в частности, от дочери Ирины Фарион.

"Если он говорит, что боится за свою жизнь, значит, имеет на это основания", — сказал он.

Кроме того, Сулима сообщил, что потребует отвода судьи и будет подавать жалобу в случае, если мера пресечения официально будет продолжена.