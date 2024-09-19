Убийство Ирины Фарион — суд продлил подозреваемому содержание под стражей

Убийство Ирины Фарион — подозреваемому продолжили меру пресечения
Галицкий районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Суд продлил арест до 17 ноября.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Продолжение меры пресечения для Зинченко
Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения до 17 ноября без возможности внести залог.
Также суд продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Ирины Фарион еще на шесть месяцев — до 26 января 2025 года.
В то же время подозреваемый заявил, что "боится за свою жизнь", поэтому просил продлить меру пресечения.
"Если со мной что-нибудь произойдет, то я не хотел себя убивать", — сказал Зинченко.
В то же время, его адвокат Игорь Сулима подчеркнул, что его подсудимый волнуется за свою жизнь, поскольку слышал угрозы, в частности, от дочери Ирины Фарион.
"Если он говорит, что боится за свою жизнь, значит, имеет на это основания", — сказал он.
Кроме того, Сулима сообщил, что потребует отвода судьи и будет подавать жалобу в случае, если мера пресечения официально будет продолжена.
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