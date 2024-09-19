Вбивство Ірини Фаріон — суд продовжив підозрюваному тримання під вартою

Засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Галицький районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Суд продовжив арешт до 17 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід до 17 листопада без можливості внести заставу.

Також суд продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон ще на шість місяців — до 26 січня 2025 року.

Водночас підозрюваний заявив, що "боїться за своє життя", тому просив продовжити запобіжний захід.

"Якщо зі мною щось станеться, то я не хотів себе вбивати", — сказав Зінченко.

Водночас його адвокат Ігор Сулима наголосив, що його підсудний хвилюється за своє життя, оскільки чув погрози, зокрема, від доньки Ірини Фаріон.

"Якщо він каже, що боїться за своє життя, отже, має на це підстави", — сказав він.

Окрім того, Сулима повідомив, що вимагатиме відводу судді та подаватиме скаргу у випадку, якщо запобіжний захід офіційно продовжать.