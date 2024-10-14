Вбивство Фаріон — до злочину можуть бути причетні сотні людей

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: wikipedia.org

У справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон з'явилися нові деталі. Правоохоронці Львівської області отримали доступ до 291 номера мобільних операторів у рамках кримінального провадження.

Про це йдеться у судовому реєстрі, передає "Главком".

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Нові деталі у справі вбивства Фаріон

У судових документах повідомляється, що слідство отримало доступ майже до трьох сотень мобільних номерів, які належить поки що невстановленим особам. Правоохоронці припускають, що вони можуть бути причетними до вбивства Ірини Фаріон.

Наразі слідство вивчає інформацію про усі з'єднання цих номерів з 1 січня 2023 року до 26 липня 2024 року. Зокрема, слідчі аналізують вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресацію; дату та тривалість самих дзвінків; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Крім того, правоохоронці будуть досліджувати відомості щодо витрат коштів за всіма номерами, доступ до яких надав суд.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові сталася стрілянина. Стріляли у відому мовознавицю Ірину Фаріон.

Медики одразу забрали її до лікарні, однак через сильні травми голови Фаріон померла у медичному закладі.

Незадовго правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Зінченко.

Останнє судове засідання над підозрюваним відбулося 8 жовтня. Тоді адвокати Зінченка просили суд змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслета. Однак суд залишив без змін запобіжний захід для хлопця і залишив його в СІЗО до 17 листопада.