Убийство Фарион — к преступлению могут быть причастны сотни людей

Языковед Ирина Фарион. Фото: wikipedia.org

В деле убийства языковеда Ирины Фарион появились новые детали. Правоохранители Львовской области получили доступ к 291 номеру мобильных операторов в рамках уголовного производства.

Об этом говорится в судебном реестре, передает "Главком".

Читайте также:

Новые детали по делу убийства Фарион

В судебных документах сообщается, что следствие получило доступ почти к трем сотням мобильных номеров, принадлежащих пока неустановленным лицам. Правоохранители предполагают, что они могут быть причастны к убийству Ирины Фарион.

Следствие изучает информацию о всех соединениях этих номеров с 1 января 2023 года до 26 июля 2024 года. В частности, следователи анализируют входящие и исходящие вызовы, SMS, MMS, GPRS, переадресацию; дату и продолжительность самих звонков; идентификационные признаки конечного оборудования (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI).

Кроме того, правоохранители будут исследовать сведения по расходам средств по всем номерам, доступ к которым предоставил суд.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, 19 июля во Львове произошла стрельба. Стреляли в известного языковеда Ирину Фарион.

Медики сразу забрали ее в больницу, однако из-за сильных травм головы Фарион умерла в медицинском учреждении.

Незадолго полиция задержала подозреваемого в убийстве языковеда. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко.

Последнее судебное заседание над подозреваемым прошло 8 октября. Тогда адвокаты Зинченко просили суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом с ношением электронного браслета. Однако суд оставил без изменений меру пресечения для парня и оставил его в СИЗО до 17 ноября.