Убийство Фарион — к преступлению могут быть причастны сотни людей

Дело Фарион — полиция проверяет причастность новых лиц к убийству
В деле убийства языковеда Ирины Фарион появились новые детали. Правоохранители Львовской области получили доступ к 291 номеру мобильных операторов в рамках уголовного производства.
Об этом говорится в судебном реестре, передает "Главком".
Новые детали по делу убийства Фарион
В судебных документах сообщается, что следствие получило доступ почти к трем сотням мобильных номеров, принадлежащих пока неустановленным лицам. Правоохранители предполагают, что они могут быть причастны к убийству Ирины Фарион.
Следствие изучает информацию о всех соединениях этих номеров с 1 января 2023 года до 26 июля 2024 года. В частности, следователи анализируют входящие и исходящие вызовы, SMS, MMS, GPRS, переадресацию; дату и продолжительность самих звонков; идентификационные признаки конечного оборудования (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI).
Кроме того, правоохранители будут исследовать сведения по расходам средств по всем номерам, доступ к которым предоставил суд.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, 19 июля во Львове произошла стрельба. Стреляли в известного языковеда Ирину Фарион.
Медики сразу забрали ее в больницу, однако из-за сильных травм головы Фарион умерла в медицинском учреждении.
Незадолго полиция задержала подозреваемого в убийстве языковеда. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко.
Последнее судебное заседание над подозреваемым прошло 8 октября. Тогда адвокаты Зинченко просили суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом с ношением электронного браслета. Однако суд оставил без изменений меру пресечения для парня и оставил его в СИЗО до 17 ноября.
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