Ірину Фаріон поранили у Львові

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Детектор Медіа

У Львові було чутно постріли. Ймовірно, поранень зазнала Ірина Фаріон, яку відвезли до лікарні.

Про це повідомив нардеп Ігор Зінкевич у п'ятницю, 19 липня.

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Стріляли в Ірину Фаріон

У Львові на вулиці Масарика стріляли у мовознавицю і педагога Ірину Фаріон. За попередніми даними, жінка жива, її шпиталізували. Пізніше народний депутат Ігор Зінкевич додав, що Фаріон у важкому стані.

Повідомляється, що замах стався біля дому Ірини Фаріон. Сусіди бачили того, хто стріляв. Він був у рукавичках, а зброю мав без глушника. На вигляд йому було 20-25 років.

Повідомлення Ігоря Зінкевича. Фото: скриншот

Наразі жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Раніше ми писали, що Ірина Фаріон знову обійняла посаду професорки кафедри в університеті "Львівська політехніка". Відповідний наказ ректор вишу Юрій Бобало підписав в п'ятницю, 7 червня.

Нагадаємо, Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету після її скандальної заяви щодо російськомовних українських військовослужбовців. Після цього мовознавиця подала позов до суду, вимагаючи, аби наказ про звільнення визнали незаконним і скасували.