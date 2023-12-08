Фаріон подала в суд через звільнення з Львівської політехніки
У четвер, 7 грудня, екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Жінка вимагає визнати його незаконним та скасувати.
Про це свідчать судові матеріали.
Фаріон подала позов до суду
Як відомо, Ірина Фаріон подала позов до суду для того, щоб її звільнення з навчального закладу визнали незаконним, скасували його і, відтак, поновили на посаді.
Дату першого засідання поки що не призначили. Втім, як відомо, справу розглядатиме суддя Віталій Стрельбицький.
Скандал з Фаріон
Нагадаємо, ще 7 листопада екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.
Після цього студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити мовознавця Ірину Фаріон за її висловлювання щодо українських військових, які розмовляють російською мовою.
Згодом, 15 листопада Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з продовженням цієї роботи.
У відповідь на це Фаріон записала чергове скандальне відео, в якому коментує звільнення і говорить, що "можна перейти до наступного етапу боротьби".
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