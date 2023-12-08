Фаріон подала в суд через звільнення з Львівської політехніки

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: соцмережі

У четвер, 7 грудня, екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Жінка вимагає визнати його незаконним та скасувати.

Про це свідчать судові матеріали.

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Фаріон подала позов до суду

Як відомо, Ірина Фаріон подала позов до суду для того, щоб її звільнення з навчального закладу визнали незаконним, скасували його і, відтак, поновили на посаді.

Дату першого засідання поки що не призначили. Втім, як відомо, справу розглядатиме суддя Віталій Стрельбицький.

Заява Фаріон. Фото: скриншот

Скандал з Фаріон

Нагадаємо, ще 7 листопада екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Після цього студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити мовознавця Ірину Фаріон за її висловлювання щодо українських військових, які розмовляють російською мовою.

Згодом, 15 листопада Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з продовженням цієї роботи.

У відповідь на це Фаріон записала чергове скандальне відео, в якому коментує звільнення і говорить, що "можна перейти до наступного етапу боротьби".