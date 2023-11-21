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Фаріон показала наказ про звільнення та оголосила "новий етап боротьби"

21 листопада 2023 21:57
оновлено: 22:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Фаріон показала наказ про звільнення та оголосила "новий етап боротьби"
Ексдепутатка Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео Ірини Фаріон
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Колишню депутатку та професора Національного університету "Львівська політехніка" Ірину Фаріон керівництво вишу звільнило з посади викладача. Фаріон записала чергове скандальне відео, у якому коментує звільнення і говорить, що "можна перейти до наступного етапу боротьби". 

Про це повідомляє Ірина Фаріон.

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Через мовний скандал керівництво львівського університету вирішило звільнити Ірину Фаріон з посади викладача. Ексдепутатка отримала лист від ректорату вишу й записала свою відеореакцію. Жінка розпаковує лист, при цьому іронічно підкреслила, що вона щаслива.

"Шановне панство. Незаконний наказ про моє звільнення отримала. Мить щастя зафіксовано. Розпочинаю наступний етап судової боротьби. Гасла про відставку Лісового та Бобала над усе. Всім гарного настрою. Хай Господь береже кожного нашого воїна. Викриємо всіх медійних брехунів і владних колаборантів! До праці і боротьби", — сказала Фаріон.

Нагадаємо, Ірину Фаріон раніше звільнили з роботи у Львівській політехніці. Підставою звільнення стало порушення трудового законодавства. Зокрема, вказувалося на аморальний акт, вчинений працівником, відповідальним за виховні завдання, що унеможливлює продовження його роботи в цій ролі.

Біля стін одного з корпусів Національного університету "Львівська політехніка" відбувся мітинг на підтримку доцентки та професорки вишу Ірини Фаріон, яку було звільнено на вимогу студентів. На акцію протесту сьогодні, 20 листопада, вийшли її колеги з кафедри української мови, однопартійці та прихильники.

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