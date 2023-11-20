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Фаріон остаточно звільнили з Львівської політехніки, — нардеп

20 листопада 2023 19:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Фаріон остаточно звільнили з Львівської політехніки, — нардеп
Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народна депутатка Юлія Гришина заявила, що скандальну мовознавицю Ірину Фаріон остаточно звільнили зі Львівської політехніки. Це підтвердила Адміністрація університету.

Про це Гришина повідомила у соцмережах.

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Фаріон звільнили зі Львівської політехніки

За словами нардепки, зникнення повідомлення на сторінці у соціальних мережах було технічним моментом. Звільнення відбулося, і його не скасують.

Гришина зазначила, що твердження Фаріон про те, що з нею не консультувалися перед прийняттям остаточного рішення, є маніпуляцією.

"Керівництво неодноразово намагалося зв'язатися з нею телефоном, щоб обговорити це питання, але Фаріон не відповіла на дзвінки і представила ситуацію так, ніби їй не вдалося дізнатися про це особисто", — каже Юлія Гришина.

Ірина Фаріон
Повідомлення про звільнення Ірини Фаріон. Фото: скриншот

Варто зазначити, що Ірину Фаріон раніше звільнили з роботи у Львівській політехніці. Підставою звільнення стало порушення трудового законодавства. Зокрема, вказувалося на аморальний акт, вчинений працівником, відповідальним за виховні завдання, що унеможливлює продовження його роботи в цій ролі.

Нагадаємо, що біля стін одного з корпусів Національного університету "Львівська політехніка" відбувся мітинг на підтримку доцента та професора ЗВО Ірини Фаріон, яка була звільнена на вимогу студентів. На акцію протесту сьогодні, 20 листопада, вийшли її колеги з кафедри української мови, однопартійці та прихильники.

Як відомо, мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон звернулася до чиновників зі скаргою на українських військових. Раніше в інтерв'ю Яніні Соколовій вона розкритикувала російськомовних бійців і заявила, що не може назвати їх українцями.

Крім того, скандальновідома мовознавиця Ірина Фаріон наразила на ризик студента в Криму, опублікувавши його листа з відкритим зазначенням його особистих даних. У листі молодик висловив свою підтримку Україні та розповів про своє місце проживання та навчання.

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