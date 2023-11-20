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Фарион окончательно уволили из Львовской политехники, — нардеп

20 ноября 2023 19:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Фарион окончательно уволили из Львовской политехники, — нардеп
Скандальный языковед Ирина Фарион. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народный депутат Юлия Гришина заявила, что скандального языковеда Ирину Фарион окончательно уволили из Львовской политехники. Это подтвердила администрация университета.

Об этом Гришина сообщила в соцсетях.

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Фарион уволили из Львовской политехники

По словам нардепа, исчезновение сообщения на странице в социальных сетях было техническим моментом. Увольнение состоялось, и его не отменят.

При этом Гришина указала, что утверждения Фарион о том, что с ней не консультировались перед принятием окончательного решения, являются манипуляцией. 

"Руководство неоднократно пыталось связаться с ней по телефону, чтобы обсудить этот вопрос, но Фарион не ответила на звонки и представила ситуацию так, будто ей не удалось узнать об этом лично", — говорит Юлия Гришина.

Ирина Фарион
Сообщение об увольнении Ирины Фарион. Фото: скриншот

Стоит отметить, что Ирину Фарион ранее уволили с работы в Львовской политехнике. Основанием для увольнения стало нарушение трудового законодательства. В частности, указывалось на аморальный акт, совершенный работником, ответственным за воспитательные задачи, что делает невозможным продолжение его работы в этой роли.

Напомним, что у стен одного из корпусов Национального университета "Львовская политехника" состоялся митинг в поддержку доцента и профессора вуза Ирины Фарион, которая была уволена по требованию студентов. На акцию протеста сегодня, 20 ноября, вышли ее коллеги с кафедры украинского языка, однопартийцы и сторонники.

Как известно, языковед и экс-нардеп Ирина Фарион обратилась к чиновникам с жалобой на украинских военных. Ранее в интервью Янине Соколовой она подвергла критике русскоязычных бойцов и заявила, что не может назвать их украинцами.

Кроме того, скандально известная языковед Ирина Фарион подвергла риску студента в Крыму, опубликовав его письмо с открытым указанием его личных данных. В письме молодой человек выразил свою поддержку Украине и рассказал о своем месте жительства и обучения. 

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