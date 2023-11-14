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Фарион обратилась к Зеленскому, Залужному и Умерову с жалобой на военных

14 ноября 2023 18:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Фарион обратилась к Зеленскому, Залужному и Умерову с жалобой на военных
Языковед Ирина Фарион. Фото: Facebook/Ирина Фарион
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион обратилась к чиновникам с жалобой на украинских военных. Ранее в интервью Янине Соколовой она подвергла критике русскоязычных бойцов и заявила, что не может назвать их украинцами.

Об этом Фарион написала в своем Telegram-канале.

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"Направила Обращение к нашим высокопоставленным должностным лицам о необходимости принять меры по хамскому поведению заместителя командира 3-й ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" майора Богдана Кротевича в адрес профессора, доктора филологических наук, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион, которые оскверняют честь украинского офицера и бросают тень на всю украинскую армию", — написала она.

В блоге УП Фарион рассказала, что на днях в медиапространстве произошел словесный спор между ним и заместителем командира 3-й ОШБр, майором ВСУ Максимом Жориным.

По ее словам, Жорик в сообщении на официальном телеграмм-канале бригады "трижды послал ее матом" в ответ на высказывание Фарион в эфире "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Что, вам ребята, мешает выполнять ст. 29 Закона о Вооруженных силах Украины... Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят по-украински. Так пусть себя назовут русскими... Почему сошлось именно на украинском языке?" — заявила языковед во время эфира.

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Скриншот поста Фарион

Напомним, что во Львове у стен Национального университета "Львовская политехника" студенты вышли на митинг. Они требуют уволить Ирину Фарион с должности преподавательницы. Однако представитель университета заявила, что "не видит оснований" для увольнения Фарион.

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