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У Львівській політехніці поки не бачать підстав для звільнення Фаріон

14 листопада 2023 17:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львівській політехніці поки не бачать підстав для звільнення Фаріон
Студенти вимагають звільнення Фаріон з посади викладачки. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові під стіни Національного університету "Львівська політехніка" студенти вийшли на мітинг. Вони вимагають звільнити Ірину Фаріон з посади викладачки. 

Про це повідомляє Суспільне.

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Студенти вимагають звільнити Фаріон

У Львові студенти Національного університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг з вимогою звільнити з посади викладача мовознавицю Ірину Фаріон.

Згодом до студентів вийшли представники навчального закладу, зокрема, проректорка зі стратегічного розвитку Лілія Жук.

За її словами, в університеті вже створена робоча група, яка вивчає ситуацію. Жук запросила представників від студентів на розмову.

"Є ще інша складова: і тут мають своє слово сказати уповноважені органи. Для того, щоб звільнити чи усунути від виконання обов'язків людину, ці відносини регулює трудове законодавство. Є чіткі підстави для того, щоб усунути чи розірвати строковий договір. Зараз таких підстав немає", — сказала вона.

За інформацією учасника ініціативної групи, студента Руслана Пасічника, домовилися про спільний круглий стіл між адміністрацією ВНЗ та студентами 23 листопада. А також про те, що декілька студентів також увійде до складу університетської комісії, яка розглядає справу Ірини Фаріон.

Нагадаємо, що екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії й тоді це "зброд".

Тоді ж студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців через вислови Ірини Фаріон. Вони звинувачують екснардепку у підігруванні на користь ворога.

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