Во Львовской политехнике пока не видят оснований для увольнения Фарион

Студенты требуют увольнения Фарион с должности преподавательницы. Фото: Новини.LIVE

Во Львове возле стен Национального университета "Львовская политехника" студенты вышли на митинг. Они требуют уволить Ирину Фарион с должности преподавательницы.

Об этом сообщает Суспільне.

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Студенты требуют уволить Фарион

Во Львове студенты Национального университета "Львовская политехника" вышли на митинг с требованием уволить с должности преподавателя языковед Ирину Фарион.

Впоследствии к студентам вышли представители учебного заведения, в частности проректор по стратегическому развитию Лилия Жук.

По ее словам, в университете уже создана рабочая группа, изучающая ситуацию. Жук пригласила представителей от студентов на разговор.

"Есть еще другая составляющая, и здесь должны свое слово сказать уполномоченные органы. Для того чтобы освободить или отстранить от исполнения обязанностей человека, эти отношения регулирует трудовое законодательство. Есть четкие основания для того, чтобы отстранить или расторгнуть срочный договор. Сейчас таких оснований нет", — сказала она.

По информации участника инициативной группы, студента Руслана Пасечника, договорились об общем круглом столе между администрацией вуза и студентами 23 ноября. А также о том, что несколько студентов также войдут в состав университетской комиссии, рассматривающей дело Ирины Фарион.

Напомним, что экс-нардеп и политическая деятельница Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии и тогда это "сброд".

Тогда же студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям из-за высказываний Ирины Фарион. Они обвиняют экс-нардепа в подыгрывании в пользу врага.