Фаріон звернулася до Зеленського, Залужного та Умєрова зі скаргою на військових

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Facebook/Ірина Фаріон

Мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон звернулася до високопосадовців зі скаргою на українських військових. Раніше в інтерв'ю Яніні Соколовій вона розкритикувала російськомовних бійців і заявила, що не може назвати їх українцями.

Про це Фаріон написала у своєму Telegram-каналі.

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"Надіслала Звернення до наших високопосадовців про необхідність вжити заходів щодо хамської поведінки заступника командира 3-ї ОШБр, майора ЗСУ Максима Жоріна і начальника штабу бригади "Азов" майора Богдана Кротевича на адресу професора, доктора філологічних наук, народного депутата України VII скликання Ірини Фаріон, які паплюжать честь українського офіцера і кидають тінь на всю українську армію", — написала вона.

У блозі УП Фаріон розповіла, що днями в медіапросторі сталася словесна суперечка між нею та заступником командира 3-ї ОШБр, майором ЗСУ Максимом Жоріним.

За її словами, Жорін у дописі на офіційному телеграм-каналі бригади "тричі послав її матом" у відповідь на висловлення Фаріон в ефірі "Рандеву з Яніною Соколовою".

"Що, вам хлопці, заважає виконувати ст. 29 Закону про Збройні сили України... Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть русскіми... Чому зійшлося саме на українській мові?" — заявила мовознавиця під час ефіру.

Скриншот допису Фаріон

Нагадаємо, що у Львові під стіни Національного університету "Львівська політехніка" студенти вийшли на мітинг. Вони вимагають звільнити Ірину Фаріон з посади викладачки. Проте представниця університету заявила, що "не бачить підстав" для звільнення Фаріон.