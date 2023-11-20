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Под Львовской политехникой состоялся митинг в поддержку Фарион

20 ноября 2023 18:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Под Львовской политехникой состоялся митинг в поддержку Фарион
Митинг в поддержку Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE Львів
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

У стен одного из корпусов Национального университета "Львовская политехника" состоялся митинг в поддержку доцента и профессора вуза Ирины Фарион, которая была уволена по требованию студентов. На акцию протеста сегодня, 20 ноября, вышли ее коллеги с кафедры украинского языка, однопартийцы и сторонники.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Отмечается, что фанаты Ирины Фарион пришли с плакатами:

  • "Бандера призывает выйти за Ирину Фарион",
  • "Никто не остановит идею, время которой наступило",
  • "Языка не знают политически пристрастные или умственно отсталые".

Позиция кафедры

По словам доцента кафедры украинского языка в университете Оксаны Микитюк, работники кафедры против такого решения об увольнении скандального языковеда.

"Ирина Фарион требовала в правовом поле выполнять законы Украины, потому что это основа нашей жизни. Она свою позицию высказала вне Львовской политехники, но позиция неизменна — законы должны быть для всех. Мы против увольнения Ирины Фарион. В конце концов, каждый воин в своей присяге говорил , что он обязуется выполнять законы Украины. Мы также за выполнение всех законов Украины и хотим, чтобы Ирина Фарион была вместе с нами на нашей кафедре", — подчеркнула она.

Чего требуют протестующие

Также организаторы протеста провозгласили обращение к Львовской политехнике, в котором говорится о требовании восстановления Ирины Фарион на работе.

Кроме того, они потребовали выполнить приказ университета о создании временной рабочей комиссии, чтобы провести расследование ситуации и опубликовать ее выводы. Если же этого не произойдет, они угрожают выразить недоверие ректору Юрию Бобалу.

Напомним, народный депутат Юлия Гришина резко высказалась о словах языковеда Ирины Фарион о военных. По словам нардепа, студенты имеют полное право требовать увольнения Фарион.

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