Под Львовской политехникой состоялся митинг в поддержку Фарион

Митинг в поддержку Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE Львів

У стен одного из корпусов Национального университета "Львовская политехника" состоялся митинг в поддержку доцента и профессора вуза Ирины Фарион, которая была уволена по требованию студентов. На акцию протеста сегодня, 20 ноября, вышли ее коллеги с кафедры украинского языка, однопартийцы и сторонники.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Отмечается, что фанаты Ирины Фарион пришли с плакатами:

"Бандера призывает выйти за Ирину Фарион",

"Никто не остановит идею, время которой наступило",

"Языка не знают политически пристрастные или умственно отсталые".

Позиция кафедры

По словам доцента кафедры украинского языка в университете Оксаны Микитюк, работники кафедры против такого решения об увольнении скандального языковеда.

"Ирина Фарион требовала в правовом поле выполнять законы Украины, потому что это основа нашей жизни. Она свою позицию высказала вне Львовской политехники, но позиция неизменна — законы должны быть для всех. Мы против увольнения Ирины Фарион. В конце концов, каждый воин в своей присяге говорил , что он обязуется выполнять законы Украины. Мы также за выполнение всех законов Украины и хотим, чтобы Ирина Фарион была вместе с нами на нашей кафедре", — подчеркнула она.

Чего требуют протестующие

Также организаторы протеста провозгласили обращение к Львовской политехнике, в котором говорится о требовании восстановления Ирины Фарион на работе.

Кроме того, они потребовали выполнить приказ университета о создании временной рабочей комиссии, чтобы провести расследование ситуации и опубликовать ее выводы. Если же этого не произойдет, они угрожают выразить недоверие ректору Юрию Бобалу.

Напомним, народный депутат Юлия Гришина резко высказалась о словах языковеда Ирины Фарион о военных. По словам нардепа, студенты имеют полное право требовать увольнения Фарион.