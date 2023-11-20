У Львівській політехніці підтримали Ірину Фаріон — деталі

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: соцмережі Фаріон

На кафедрі української мови університету "Львівська політехніка" стали на захист Ірини Фаріон. Там вважають, що рішення про звільнення мовознавиці необґрунтоване і безпідставне.

Про це пресслужба кафедри української мови написала у Facebook.

Читайте також:

У Львівській політехніці захищають Фаріон

"Колектив катедри української мови висловлює свою незмінну позицію щодо маніпулятивного ажіотажу довкола професора Ірини Фаріон", — зазначили колеги мовознавиці.

Вони вважають, що рішення керівництва Львівської політехніки щодо звільнення Фаріон необґрунтоване і безпідставне.

"Професор Фаріон І.Д. впродовж усієї своєї викладацької діяльности відповідально й добросовісно виконувала свої обов’язки, має пошану в колективі, науковій спільноті й серед студентів, яких навчала", — написали на кафедрі.

Також вони зауважили, що жодної скарги на неї за понад 30 років роботи у Львівській політехніці не надходило.

"Під час занять зі студентами викладачі зобов’язуються посилити виховну й просвітницьку діяльність, зокрема доносячи інформацію про визначних українців на основі численних передач Ірини Фаріон "Велич особистости" та "Ген українців", — йдеться у повідомленні.

У Львівській політехніці наголосили, що обурення суспільства через інтерв’ю громадсько-політичного діяча Ірини Фаріон особливо вигідне ворогу.

"Колектив катедри української мови глибоко шанує і незмінно підтримує кожного Воїна, який обстоює нашу українську державність", — додали там.

Скриншот допису кафедри української мови Львівської політехніки

Нагадаємо, що екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон прокоментувала видалення допису про своє звільнення. Вона припустила, що таким чином Львівська політехніка хоче приховати скандал.

Крім того, мовознавиця Ірина Фаріон перепросила перед студентом з Криму, якого затримали російські спецслужби. Окрім того, вона звернулася до омбудсмена, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, щоб допомогти хлопцеві та захистити його права.