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Во Львовской политехнике поддержали Ирину Фарион

20 ноября 2023 11:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львовской политехнике поддержали Ирину Фарион
Языковед Ирина Фарион. Фото: соцсети Фарион
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На кафедре украинского языка университета "Львовская политехника" встали на защиту Ирины Фарион. Там считают, что решение об увольнении языковеда необоснованно и безосновательно.

Об этом пресс-служба кафедры украинского языка написала в Facebook.

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"Коллектив кафедры украинского языка выражает свою неизменную позицию относительно манипулятивного ажиотажа вокруг профессора Ирины Фарион", — отметили коллеги языковеда.

Они считают, что решение руководства Львовской политехники по увольнению Фарион необоснованно и безосновательно.

"Профессор Фарион И.Д. на протяжении всей своей преподавательской деятельности ответственно и добросовестно выполняла свои обязанности, имеет уважение в коллективе, научном сообществе и среди студентов, которых учила", — написали на кафедре.

Также они отметили, что никакой жалобы на нее за более чем 30 лет работы во Львовской политехнике не поступало.

"Во время занятий со студентами преподаватели обязуются усилить воспитательную и просветительскую деятельность, в частности донося информацию о выдающихся украинцах на основе многочисленных передач Ирины Фарион "Величие личности" и "Ген украинцев", — говорится в сообщении.

Во Львовской политехнике подчеркнули, что возмущение общества из-за интервью общественно-политического деятеля Ирины Фарион особенно выгодно врагу.

"Коллектив кафедры украинского языка глубоко чтит и неизменно поддерживает каждого Воина, который отстаивает нашу украинскую государственность", — добавили там.

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Скриншот поста кафедры украинского языка Львовской политехники

Напомним, что экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион прокомментировала удаление сообщения о своем увольнении. Она допустила, что таким образом Львовская политехника хочет скрыть скандал.

Кроме того, языковед Ирина Фарион извинилась перед студентом из Крыма, которого задержали российские спецслужбы. Кроме того, она обратилась к омбудсмену, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать, чтобы помочь парню и защитить его права.

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