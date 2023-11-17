Львівська політехніка видалила допис про звільнення Фаріон
Львівська політехніка видалила допис про звільнення екснардепки Ірини Фаріон. Він зник наступного дня після оприлюднення копії наказу.
Про це дізналися Новини.LIVE зі сторінки Львівської політехніки.
Видалення допису про звільнення Фаріон
Наразі на офіційних ресурсах немає копії наказу про звільнення Ірини Фаріон. До того ж фото документа видалив також міністр освіти Оксен Лісовий.
У пресслужбі університету ситуацію не коментують
Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи.
Також ми писали, що міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив звільнення Фаріон з Львівської політехніки.
Додамо, Ірина Фаріон заявила, що не отримувала жодного наказу про відставку із посади професора Львівської політехніки. Вона продовжує працювати на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики.
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