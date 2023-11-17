Львівська політехніка видалила допис про звільнення Фаріон

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео

Львівська політехніка видалила допис про звільнення екснардепки Ірини Фаріон. Він зник наступного дня після оприлюднення копії наказу.

Про це дізналися Новини.LIVE зі сторінки Львівської політехніки.

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Видалення допису про звільнення Фаріон

Наразі на офіційних ресурсах немає копії наказу про звільнення Ірини Фаріон. До того ж фото документа видалив також міністр освіти Оксен Лісовий.

Допис, який видалила Львівська політехніка. Фото: скриншот

Офіційний сайт Львівської політехніки, з якого зник допис про звільнення Фаріон. Фото: скриншот

У пресслужбі університету ситуацію не коментують

Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

Також ми писали, що міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив звільнення Фаріон з Львівської політехніки.

Додамо, Ірина Фаріон заявила, що не отримувала жодного наказу про відставку із посади професора Львівської політехніки. Вона продовжує працювати на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики.