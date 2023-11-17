Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львівська політехніка видалила допис про звільнення Фаріон arrow

Львівська політехніка видалила допис про звільнення Фаріон

17 листопада 2023 14:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Львівська політехніка видалила допис про звільнення Фаріон
Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Львівська політехніка видалила допис про звільнення екснардепки Ірини Фаріон. Він зник наступного дня після оприлюднення копії наказу.

Про це дізналися Новини.LIVE зі сторінки Львівської політехніки.

Читайте також:

Видалення допису про звільнення Фаріон

Наразі на офіційних ресурсах немає копії наказу про звільнення Ірини Фаріон. До того ж фото документа видалив також міністр освіти Оксен Лісовий.

null
Допис, який видалила Львівська політехніка. Фото: скриншот
null
Офіційний сайт Львівської політехніки, з якого зник допис про звільнення Фаріон. Фото: скриншот

У пресслужбі університету ситуацію не коментують

Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

Також ми писали, що міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив звільнення Фаріон з Львівської політехніки. 

Додамо, Ірина Фаріон заявила, що не отримувала жодного наказу про відставку із посади професора Львівської політехніки. Вона продовжує працювати на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі