Львовская политехника удалила пост об увольнении Фарион
Львовская политехника удалила сообщение об увольнении экс-нардепа Ирины Фарион. Он исчез на следующий день после обнародования копии приказа.
Об этом узнали Новини.LIVE со страницы Львовской политехники.
Удаление сообщения об увольнении Фарион
На официальных ресурсах нет копии приказа об увольнении Ирины Фарион. К тому же фото документа удалил также министр образования Оксен Лисовой.
В пресс-службе университета ситуацию не комментируют
Напомним, Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание – нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.
Также мы писали, что министр образования Оксен Лисовой подтвердил увольнение Фарион из Львовской политехники.
Добавим, Ирина Фарион заявила, что не получала ни одного приказа об отставке с должности профессора Львовской политехники. Она продолжает работать на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики.
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