Львовская политехника удалила пост об увольнении Фарион

Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео

Львовская политехника удалила сообщение об увольнении экс-нардепа Ирины Фарион. Он исчез на следующий день после обнародования копии приказа.

Об этом узнали Новини.LIVE со страницы Львовской политехники.

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На официальных ресурсах нет копии приказа об увольнении Ирины Фарион. К тому же фото документа удалил также министр образования Оксен Лисовой.

Сообщение, которое удалила Львовская политехника. Фото: скриншот

Официальный сайт Львовской политехники, с которого исчезло сообщение об увольнении Фарион. Фото: скриншот

В пресс-службе университета ситуацию не комментируют

Напомним, Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание – нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.

Также мы писали, что министр образования Оксен Лисовой подтвердил увольнение Фарион из Львовской политехники.

Добавим, Ирина Фарион заявила, что не получала ни одного приказа об отставке с должности профессора Львовской политехники. Она продолжает работать на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики.