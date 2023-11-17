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Львовская политехника удалила пост об увольнении Фарион

17 ноября 2023 14:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Львовская политехника удалила пост об увольнении Фарион
Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львовская политехника удалила сообщение об увольнении экс-нардепа Ирины Фарион. Он исчез на следующий день после обнародования копии приказа.

Об этом узнали Новини.LIVE со страницы Львовской политехники.

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Удаление сообщения об увольнении Фарион

На официальных ресурсах нет копии приказа об увольнении Ирины Фарион. К тому же фото документа удалил также министр образования Оксен Лисовой.

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Сообщение, которое удалила Львовская политехника. Фото: скриншот
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Официальный сайт Львовской политехники, с которого исчезло сообщение об увольнении Фарион. Фото: скриншот

В пресс-службе университета ситуацию не комментируют

Напомним, Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание – нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.

Также мы писали, что министр образования Оксен Лисовой подтвердил увольнение Фарион из Львовской политехники.

Добавим, Ирина Фарион заявила, что не получала ни одного приказа об отставке с должности профессора Львовской политехники. Она продолжает работать на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики.

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