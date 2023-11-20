Під Львівською політехнікою відбувся мітинг на підтримку Фаріон

Мітинг на підтримку Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE Львів

Біля стін одного з корпусів Національного університету "Львівська політехніка" відбувся мітинг на підтримку доцентки та професорки вишу Ірини Фаріон, яку було звільнено на вимогу студентів. На акцію протесту сьогодні, 20 листопада, вийшли її колеги з кафедри української мови, однопартійці та прихильники.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Зазначається, що фанати Ірини Фаріон прийшли з плакатами:

"Бандера закликає вийти за Ірину Фаріон",

"Ніхто не зупинить ідею, час якої настав",

"Мови не знають політично упереджені або розумово відсталі".

Позиція кафедри

За словами доцентки кафедри української мови в університеті Оксани Микитюк, працівники кафедри проти такого рішення щодо звільнення скандальної мовознавиці.

"Ірина Фаріон вимагала в правовому полі виконувати закони України, тому що це основа нашого життя. Вона свою позицію висловила поза Львівською політехнікою, але позиція незмінна — закони мають бути для всіх. Ми проти звільнення Ірини Фаріон. Зрештою, кожен воїн у своїй присязі казав, що він зобов’язкується виконувати закони України. Ми також за виконання всіх законів України і хочемо, щоб Ірина Фаріон була разом з нами на нашій кафедрі", — наголосила вона.

Чого вимагають протестувальники

Також організатори протесту проголосили звернення до Львівської політехніки, в якому йдеться про вимогу щодо відновлення Ірини Фаріон на роботі.

Крім того, вони вимагали виконати наказ університету щодо створення тимчасової робочої комісії, аби провести розслідування щодо ситуації та опублікувати її висновки. Якщо ж цього не станеться, вони погрожують висловити недовіру ректору Юрію Бобалу.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Гришина різко висловилася про слова мовознавиці Ірини Фаріон про військових. За словами нардепки, студенти мають повне право вимагати звільнення Фаріон.