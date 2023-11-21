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Фарион показала приказ об увольнении и объявила "новый этап борьбы"

21 ноября 2023 21:57
обновлено: 22:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Фарион показала приказ об увольнении и объявила "новый этап борьбы"
Эксдепутат Ирина Фарион. Фото: скриншот из видео Ирины Фарион
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Бывшую депутатку и профессора Национального университета "Львовская политехника" Ирину Фарион руководство вуза уволило с должности преподавателя. Фарион записала очередное скандальное видео, в котором комментирует увольнение и говорит, что "можно перейти к следующему этапу борьбы".

Об этом сообщает Ирина Фарион.

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Из-за языкового скандала руководство львовского университета решило уволить Ирину Фарион с должности преподавателя. Эксдепутат получила письмо от ректората вуза и записала свою видеореакцию. Женщина распаковывает письмо, при этом иронически подчеркнула, что она счастлива.

"Уважаемое панство! Незаконный приказ о моем увольнении получила. Миг счастья зафиксирован. Начинаю следующий этап судебной борьбы. Лозунги об отставке Лесного и Бобала превыше всего. Всем хорошего настроения. Пусть Господь хранит каждого нашего воина. Разоблачим всех медийных лжецов и властных коллаборантов. К работе и к борьбе", — сказала Фарион.

Напомним, Ирину Фарион ранее уволили с работы во Львовской политехнике. Основанием для увольнения стало нарушение трудового законодательства. В частности, указывалось на аморальный акт, совершенный работником, ответственным за воспитательные задачи, что делает невозможным продолжение его работы в этой роли.

У стен одного из корпусов Национального университета "Львовская политехника" состоялся митинг в поддержку доцента и профессора вуза Ирины Фарион, которая была уволена по требованию студентов. На акцию протеста 20 ноября вышли ее коллеги с кафедры украинского языка, однопартийцы и поклонники.

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