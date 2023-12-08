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Фарион подала в суд из-за увольнения из Львовской политехники

8 декабря 2023 18:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Фарион подала в суд из-за увольнения из Львовской политехники
Языковед Ирина Фарион. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 7 декабря, экс-нардеп и языковед Ирина Фарион подала иск в суд относительно приказа о ее увольнении из Львовской политехники. Женщина требует признать его незаконным и отменить.

Об этом свидетельствуют судебные материалы.

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Фарион подала иск в суд

Как известно, Ирина Фарион подала иск в суд для того, чтобы ее увольнение из учебного заведения признали незаконным, отменили его и, следовательно, возобновили в должности.

Дату первого заседания пока не назначили. Впрочем, как известно, дело будет рассматривать судья Виталий Стрельбицкий.

Фарион подала в суд
Заявление Фарион. Фото: скриншот

Скандал из Фарион

Напомним, еще 7 ноября экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, которые говорят на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

После этого студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить языковеда Ирину Фарион за ее высказывания по поводу украинских военных, которые говорят на русском языке.

Впоследствии, 15 ноября, Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание — нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.

В ответ на это Фарион записала очередное скандальное видео, в котором комментирует увольнение и говорит, что "можно перейти к следующему этапу борьбы".

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