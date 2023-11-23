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Мені соромно, — Ющенко підтримав Фаріон у мовному скандалі

23 листопада 2023 23:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мені соромно, — Ющенко підтримав Фаріон у мовному скандалі
Експрезидент України Віктор Ющенко. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У мережі поширили відео виступу експрезидента України Віктора Ющенка. Політик підтримав Фаріон і зазначив, що протести студентів на прохання звільнити Фаріон, яка відстоює українську мову — "це сором".

Про це повідомила Ірина Фаріон, поширивши відео з Ющенком.

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Ющенко підтримав Фаріон у мовному скандалі

У мережі поширили відео виступу Віктора Ющенка, де відеоредактора показує шматок ролика, який потрібно вирізати. На ньому видно, як Ющенко відстоює права Фаріон та зазначає, що "українська мова — це кордон нашої держави".

"Молоді люди виходять на площі перед політехнікою і вимагають звільнити Фаріон за те, що вона відстоює українську мову — мені соромно. Не треба спекулювати українськими солдатами. Перші, хто вивчить українську мову — це солдати, які зараз на фронті", — сказав Ющенко.

Фаріон додала це відео до свого телеграм-каналу та подякувала політику за підтримку.

"Дякую, Вікторе Андрійовичу Ющенко, за позицію і підтримку", — написала Фаріон. 

Нагадаємо, студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити мовознавця Ірину Фаріон за її висловлювання щодо українських військових, які розмовляють російською мовою. 

Також ми писали, що відомий український актор театру та кіно Богдан Бенюк заявив, що мовознавець Ірина Фаріон правильно висловилась щодо українців, які говорять російською, які, на його думку, є "загарбниками". За його словами, розмовляти мовою ворога "неприпустимо".

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