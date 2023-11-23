Мне стыдно, — Ющенко поддержал Фарион в языковом скандале

Экс-президент Украины Виктор Ющенко Фото: УНИАН

В сети распространили видео выступление экс-президента Украины Виктора Ющенко. Политик поддержал Фарион и отметил, что протесты студентов по просьбе уволить Фарион, которая отстаивает украинский язык — "это стыд".

Об этом сообщила Ирина Фарион, распространив видео с Ющенко.

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В сети распространили видео выступления Виктора Ющенко, где видео редактор показывает кусок ролика, который нужно вырезать. На нем видно, как Ющенко отстаивает права Фарион и отмечает, что "украинский язык — это граница нашего государства".

"Молодые люди выходят на площади перед политехникой и требуют уволить Фарион за то, что она отстаивает украинский язык — мне стыдно. Не надо спекулировать украинскими солдатами. Первые, кто выучит украинский язык — это солдаты, которые сейчас на фронте", — сказал Ющенко.

Фарион добавила это видео в свой телеграмм-канал и поблагодарила политика за поддержку.

"Спасибо, Виктор Андреевич Ющенко, за позицию и поддержку", — написала Фарион.

Напомним, студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить языковеда Ирину Фарион за ее высказывания по поводу украинских военных, говорящих на русском языке.

Также мы писали, что известный украинский актер театра и кино Богдан Бенюк заявил, что языковед Ирина Фарион правильно высказалась относительно украинцев, которые говорят по-русски, которые, по его мнению, являются "захватчиками". По его словам, разговаривать на языке врага "недопустимо".