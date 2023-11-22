Треба замислитися — актор Бенюк висловив підтримку Фаріон щодо мовного скандалу

Актор Богдан Бенюк. Фото: УНІАН

Відомий український актор театру та кіно Богдан Бенюк заявив, що мовознавець Ірина Фаріон правильно висловилась щодо українців, які говорять російською, які, на його думку, є "загарбниками". За його словами, розмовляти мовою ворога "неприпустимо".

Про це він сказав в інтервʼю OBOZ.UA.

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"Продовжують просувати "русскій мір"

Актор зазначив, що мовне питання є гострим та актуальним.

"І ті громадяни України, які не спілкуються українською мовою, повинні зрозуміти, що, говорячи російською мовою, вони продовжують просувати "русскій мір" в Україні. І це треба визнати всім. У першу чергу — керівникам держави, які це спонукають, всім працівникам, які працюють у державних установах, керівництву української армії та командирам, які дають присягу на служіння Україні українською мовою. Фаріон сказала правильну річ і не побоялася це зробити під час війни", — наголосив Бенюк.

Також він згадав і про українців, які виїхали за кордон, проте продовжують говорити російською мовою. Таких людей він називає громадянами РФ.

Щодо російськомовних військових

За його словами, виключень не повинно бути навіть для військовослужбовців.

"Треба замислитися тим людям, які виросли в Україні. Їм ганьба! Те, що вони захищають Україну, — супер. Але вони захищають, розмовляючи мовою загарбника. Це неприпустимо. Вони повинні це зрозуміти і змінити своє ставлення до найважливішого — громадянства України. Бо той громадянин України, хто є носієм мови, вважається її громадянином, а всіх решту я вважаю загарбниками. Це стосується і українців за кордоном. Якщо вони не спілкуються українською мовою, то які вони українці? Їх треба викреслювати і казати, що вони росіяни", — додав артист.

Своєю чергою Ірина Фаріон відреагувала на слова актора.

"Дякую, Друже великий. Переможемо!" — написала колишня нардепка.

Скриншот допису з Telegram Ірини Фаріон

Мовний скандал з Фаріон

Мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон звернулася до високопосадовців зі скаргою на українських військових. Раніше в інтерв'ю Яніні Соколовій вона розкритикувала російськомовних бійців і заявила, що не може назвати їх українцями.

Проте після протестів студентів під стінами НУ "Львівська політехніка" професорку Національного університету "Львівська політехніка" Ірину Фаріон керівництво вишу звільнило з посади викладача.

Фаріон записала чергове скандальне відео, в якому коментує звільнення і говорить, що "можна перейти до наступного етапу боротьби".