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Надо задуматься — актер Бенюк выразил поддержку Фарион по поводу языкового скандала

22 ноября 2023 22:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Надо задуматься — актер Бенюк выразил поддержку Фарион по поводу языкового скандала
Актер Богдан Бенюк. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Известный украинский актер театра и кино Богдан Бенюк заявил, что языковед Ирина Фарион правильно высказалась относительно украинцев, которые говорят по-русски, которые, по его мнению, являются "захватчиками". По его словам, разговаривать на языке врага "недопустимо".

Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA.

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"Продолжают продвигать "русский мир""

Актер отметил, что языковой вопрос острый и актуальный.

"И те граждане Украины, которые не общаются на украинском языке, должны понять, что, говоря на русском языке, они продолжают продвигать "русский мир" в Украине. И это надо признать всем. В первую очередь — руководителям побуждающего государства всем работникам, работающих в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильную вещь и не побоялась это сделать во время войны", — отметил Бенюк.

Также он упомянул и об украинцах, которые выехали за границу, однако продолжают говорить по-русски. Таких людей он называет гражданами РФ.

Относительно русскоязычных военных

По его словам, исключений не должно быть даже для военнослужащих.

"Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, — супер. Но они защищают, разговаривая на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному — гражданству Украины. Тот гражданин Украины, кто является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. Это касается и украинцев за рубежом. Если они не общаются на украинском языке, то какие они украинцы? — добавил артист.

В свою очередь Ирина Фарион отреагировала на слова актера.

"Спасибо, Друг большой. Победим!" — написала бывшый нардеп.

скандал с Ириной Фарион
Скриншот сообщения из Telegram Ирины Фарион

Языковой скандал с Фарион

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион обратилась к чиновникам с жалобой на украинских военных. Ранее в интервью Янине Соколовой она подвергла критике русскоязычных бойцов и заявила, что не может назвать их украинцами.

Однако после протестов студентов под стенами НУ "Львовская политехника" профессора Национального университета "Львовская политехника" Ирину Фарион руководство вуза уволило с должности преподавателя.

Фарион записала очередное скандальное видео, в котором комментирует увольнение и говорит, что "можно перейти к следующему этапу борьбы".

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