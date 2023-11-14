Студенти Львівської політехніки вимагають звільнення Фаріон — про що домовились

Протести студентів у Львівській політехніці через Ірину Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити мовознавця Ірину Фаріон за її висловлювання щодо українських військових, які розмовляють російською мовою. Наразі відомо, що вже в університеті створили комісію, на якій буде розглянуто вчинок викладачки з правової точки зору.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Що буде вирішено на комісії

Як стало відомо нашій журналістці, після цієї комісії буде зібрано круглий стіл та консультації, де вирішуватимуть далі це питання. Проте, якщо 23 листопада не буде прийнято рішення щодо звільнення Фаріон, студенти знову почнуть протестувати вже 24 листопада.

"Це буде діалог між студентами та адмінстрацією, ще й, можливо, й з самою Фаріон", — зазначив один із учасників студентського парламенту.

Яка позиція університету

Своєю чергою за словами проректора Львівської політехніки, який вийшов до студентів, звільнення Фаріон є непростим рішенням.

"Ви прийшли до нас, аби донести вашу думку і ми її слухаємо. Так само є й думка інших викладачів та інших студентів. Досі від наших студентів ми не мали негативних відгуків на викладачку Фаріон, відповідно до анкетувань", — наголосив Новини.LIVE проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак.

Що відомо про скандал з Фаріон

Ірина Фаріон нещодавно стала відома своїми висловлюваннями в бік російськомовних бійців полку "Азов", називаючи їх "неповноцінними" українцями.

Після цього студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців через вислови Ірини Фаріон. Вони звинувачують екснардепку у підігруванні на користь ворога.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки України теж прокоментували мовний скандал, який стався з Іриною Фаріон. Там зазначили, що підтримують студентів, які вимагають не працювати з тими громадянами, які не поважають українських захисників та захисниць.