Студенты Львовской политехники требуют увольнения Фарион — о чем договорились

Протесты студентов во Львовской политехнике из-за Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить языковеда Ирину Фарион за ее высказывания по поводу украинских военных, которые говорят на русском языке. Пока известно, что уже в университете создали комиссию, на которой будет рассмотрен поступок преподавательницы с правовой точки зрения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Что будет решено на комиссии

Как стало известно нашей журналистке, после этой комиссии будет собран круглый стол и консультации, где будут решать этот вопрос. Однако если 23 ноября не будет принято решение об увольнении Фарион, студенты снова начнут протестовать уже 24 ноября.

"Это будет диалог между студентами и админстрацией, еще, возможно, и с самой Фарион", — отметил один из участников студенческого парламента.

Какая позиция университета

В свою очередь, по словам проректора Львовской политехники, который вышел к студентам, уволнение Фарион является непростым решением.

"Вы пришли к нам, чтобы донести ваше мнение и мы его слушаем. Так же есть и мнение других преподавателей и других студентов. До сих пор от наших студентов у нас не было негативных отзывов на преподавательницу Фарион, согласно анкетированию", — подчеркнул Новини.LIVE проректор по научно-педагогической работе Олег Давыдчак.

Что известно о скандале с Фарион

Ирина Фарион недавно стала известна своими высказываниями в сторону русскоязычных бойцов полка "Азов", называя их "неполноценными" украинцами.

После этого студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям из-за высказываний Ирины Фарион. Они обвиняют экс-нардепа в подыгрывании в пользу врага.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины тоже прокомментировали языковой скандал, произошедший с Ириной Фарион. Там отметили, что поддерживают студентов, которые требуют не работать с гражданами, которые не уважают украинских защитников и защитниц.