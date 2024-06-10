Ірину Фаріон поновили на посаді професорки Львівської політехніки

Ірина Фаріон. Фото: t.me/irynadmytrivna

Ірина Фаріон знову обійняла посаду професорки кафедри в університеті "Львівська політехніка". Відповідний наказ ректор вишу Юрій Бобало підписав в п'ятницю, 7 червня.

Про це мовознавиця повідомила у своєму Telegram-каналі в понеділок, 10 червня.

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Скриншот повідомлення Ірини Фаріон

Що відомо про поновлення Фаріон на посаді

Поновити Фаріон на посаді постановив Львівській апеляційний суд. У виші тоді зазначили, що міркуватимуть над наступними кроками, коли отримають повний текст судового рішення.

"Правда — то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду — це ядро життя. І ми з Вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил — і перемогли! Дякую всім за підтримку: на вічі, в судових залах, у відкритому листі, в публічному просторі, на моїх численних зустрічах з вами по всій країні", — написала мовознавиця.

Наказ про поновлення Ірини Фаріон на посаді. Фото: t.me/irynadmytrivna

Також вона додала, що замовників її звільнення треба виявити та покарати.

Нагадаємо, Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету після її скандальної заяви щодо російськомовних українських військовослужбовців. Після цього мовознавиця подала позов до суду, вимагаючи, аби наказ про звільнення визнали незаконним і скасували.

Також ми повідомляли про те, що в середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд поновив Фаріон на посаді професорки вишу, а також постановив стягнути на її користь заробіток за період вимушеного прогулу — близько 124 тисяч гривень.