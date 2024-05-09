Львівський апеляцій суд розпочав розгляд справи Ірини Фаріон

Судове засідання у справі Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У Львівському апеляційному суді розпочався процес розгляду справи щодо поновлення на посаді Ірини Фаріон. Попереднє засідання перенесли через те, що на засідання не прийшов представник Львівської політехніки.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Судове засідання у справі Ірини Фаріон

Ірині Фаріон відмовили у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Під час засідання в апеляційному суді заслухали Ірину Фаріон та її адвоката, а також представника Львівської політехніки.

Після цього суд оголосив перерву у засіданні до 29 травня. Суддя також запропонувала укласти мирову угоду між політехнікою та Іриною Фаріон.

Скандал з Фаріон

Нагадаємо, що торік у листопаді Ірина Фаріон скандально висловилася щодо українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою.

Такі слова екснардепки обурили українське суспільство, зокрема, студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити її за висловлювання щодо українських військових. Фаріон назвала дітей "необільшовиками".

Вже 15 листопада Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Тому мовознавиця подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Вона вимагала визнати його незаконним та скасувати.